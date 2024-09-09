Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 сентября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Как стало известно, 9 и 10 сентября местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных районах Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности. В частности, они напомнили жителям и гостям региона о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Также сотрудники МЧС подчеркнули, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости он должен быть засыпан землей или залит водой.

«Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой, — говорится в сообщении. — При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев».

Ранее отдыхающий в горах Сочи турист столкнулся с ядовитой змеей и оказался в больнице. Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте почти 2,5 тысячи метров. По данным МЧС, на 38-летнего мужчину напала гадюка.