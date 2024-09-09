Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:40, 9 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 сентября

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Как стало известно, 9 и 10 сентября местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных районах Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности. В частности, они напомнили жителям и гостям региона о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Также сотрудники МЧС подчеркнули, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости он должен быть засыпан землей или залит водой.

«Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой, — говорится в сообщении. — При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев».

Ранее отдыхающий в горах Сочи турист столкнулся с ядовитой змеей и оказался в больнице. Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте почти 2,5 тысячи метров. По данным МЧС, на 38-летнего мужчину напала гадюка.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      Стало известно о желании Макрона заменить исторические витражи в Нотр-Даме на современные

      Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

      В Верховной Раде заявили о невозможности переноса ЛЭП под землю

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      В Польше заявили о нейтрализации российской диверсионной операции

      Жена российского миллиардера рассказала об одежде 12-летней давности в своем гардеробе

      Глава канала «Пятница!» оценил будущее телевидения в России

      Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала США своим домом

      Опубликовано первое фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше