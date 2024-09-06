Россиянин столкнулся с ядовитой змеей в горах Сочи и оказался в больнице

МЧС: на туриста в Сочи на высоте почти 2,5 тысячи метров напала гадюка

Отдыхающий в горах Сочи турист столкнулся с ядовитой змеей и оказался в больнице. Об этом пишет Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте почти 2,5 тысячи метров. По данным ведомства, на 38-летнего мужчину напала гадюка.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь. Затем спасатели на внедорожнике вывезли туриста из горно-лесной местности и доставили в больницу. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее в аэропорту Майами пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Мужчина спрятал двух маленьких рептилий в чехле для солнцезащитных очков.