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12:05, 6 сентября 2024Путешествия

Россиянин столкнулся с ядовитой змеей в горах Сочи и оказался в больнице

МЧС: на туриста в Сочи на высоте почти 2,5 тысячи метров напала гадюка

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Отдыхающий в горах Сочи турист столкнулся с ядовитой змеей и оказался в больнице. Об этом пишет Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте почти 2,5 тысячи метров. По данным ведомства, на 38-летнего мужчину напала гадюка.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь. Затем спасатели на внедорожнике вывезли туриста из горно-лесной местности и доставили в больницу. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее в аэропорту Майами пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Мужчина спрятал двух маленьких рептилий в чехле для солнцезащитных очков.

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      Фариза Бацазова
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