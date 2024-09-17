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08:41, 17 сентября 2024Бывший СССР

Российские бойцы отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе

Марочко: российские военные отодвинули ВСУ у реки Каменка в Донбассе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли более выгодные позиции, отодвинув ВСУ в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ДНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка — восточнее от Северска», — отметил он.

Марочко также добавил, что ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу.

14 сентября Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку контратаки под Кременной в Луганской народной республике после продвижения Вооруженных сил России у Серебрянского лесничества.

Ранее военный эксперт заявил, что российские бойцы успешно наступают под Северском. По его словам, за несколько суток российские военные продвинулись на 300 метров от села Золотаревка к Северску.

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      Марина Совина
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