Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:42, 17 сентября 2024Наука и техника

Российские войска получили 3D-принтеры для производства запчастей

«Известия»: российские войска получили 3D-принтеры для производства запчастей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска получили 3D-принтеры для производства запасных частей, что позволит сократить сроки ремонта и обслуживания техники. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

Поставленное оборудование позволяет печатать детали для военной техники в полевых условиях. «Технология позволяет оперативно производить, в частности, панели для монтажа силового электрооборудования бронетехники или, к примеру, прокладки двигателя», — заявили изданию источники.

По оценке военного эксперта Юрия Лямина, в полевых условиях трехмерные принтеры будут незаменимыми, поскольку военную технику необходимо всегда держать в работоспособном состоянии.

В июне газета сообщила, что Вооруженные силы России начали использовать в зоне проведения специальной военной операции модифицированные FPV-дроны для дистанционного минирования дорог в тылу противника, механизмы для которых изготавливают с помощью 3D-печати.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о нежелании бывшего главкома ВСУ нападать на Курскую область. Что он говорил Зеленскому?

      Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши

      Аналитик объяснил закупку Западом российского топлива на миллиарды долларов

      Трамп и Кеннеди призвали США к переговорам с Россией

      Джеймс Кэмерон снимет фильм о бомбардировках Хиросимы

      Бородина назвала любимые бренды одежды

      Комитет по защите прав инвалидов затопило фекалиями

      Нагиев травмировался во время спектакля

      Звезда «Джентльменов» сыграет известного маньяка

      Трех фигурантов дела о летальных капельницах арестовали в Красноярском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше