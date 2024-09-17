«Известия»: российские войска получили 3D-принтеры для производства запчастей

Российские войска получили 3D-принтеры для производства запасных частей, что позволит сократить сроки ремонта и обслуживания техники. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

Поставленное оборудование позволяет печатать детали для военной техники в полевых условиях. «Технология позволяет оперативно производить, в частности, панели для монтажа силового электрооборудования бронетехники или, к примеру, прокладки двигателя», — заявили изданию источники.

По оценке военного эксперта Юрия Лямина, в полевых условиях трехмерные принтеры будут незаменимыми, поскольку военную технику необходимо всегда держать в работоспособном состоянии.

В июне газета сообщила, что Вооруженные силы России начали использовать в зоне проведения специальной военной операции модифицированные FPV-дроны для дистанционного минирования дорог в тылу противника, механизмы для которых изготавливают с помощью 3D-печати.