Российские «Ярсы» отработали боевое патрулирование

Минобороны РФ: в Ивановской области ПГРК «Ярс» отработали боевое патрулирование

В Ивановской области передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» отработали боевое патрулирование. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Боевые расчеты совершили марши общей протяженностью до 100 километров. «Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам», — заявили в военном ведомстве.

В августе агентство со ссылкой на Ракетные войска стратегического назначения сообщило, что доля современных ракетных комплексов в России ежегодно наращивается.