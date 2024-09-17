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13:37, 17 сентября 2024Спорт

Российский хоккеист рассказал о жизни в Чикаго

Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о недостаточной чистоте в Чикаго

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Форвард тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о жизни в Чикаго. Его цитирует Sport 24.

«Было классно. Все-таки Чикаго не последний город в Америке. Хорошие парки, красивые стадионы, зоопарк. Почище бы было, и вообще было бы супер», — указал на недостаток хоккеист.

Ранее Алтыбармакян пожаловался на приготовление шашлыков в США. «Местные ребята не понимают, как мы так крупно режем мясо на шашлыки. Они как нарежут — кот наплакал! В общем, я стоял, смотрел, комментировал», — отметил 26-летний нападающий.

Алтыбармакян является воспитанником петербургского СКА. С 2020-го по 2022-й он выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». С сезона 2023/2024 форвард играет за «Ладу».

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      Андрей Стрельцов
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