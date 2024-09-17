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20:16, 17 сентября 2024Спорт

Российский хоккеист врезался в борт головой и покинул лед на носилках

Хоккеист «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». Трансляция велась на сайте лиги.

Инцидент произошел в середине второго периода. Хоккеист, находясь в атаке, вел борьбу с защитником соперника Дарреном Дицем, потерял равновесие и врезался головой в борт. Он покинул лед на носилках.

По информации «Матч ТВ», 27-летний Кузьмин был отправлен на скорой в уфимскую клинику. Отмечается, что он проходит обследование.

Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2. После пяти матчей команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав восемь очков. Лидирует «Нефтехимик».

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      Анастасия Борисова
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