Российский хоккеист врезался в борт головой и покинул лед на носилках

Хоккеист «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках

Российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». Трансляция велась на сайте лиги.

Инцидент произошел в середине второго периода. Хоккеист, находясь в атаке, вел борьбу с защитником соперника Дарреном Дицем, потерял равновесие и врезался головой в борт. Он покинул лед на носилках.

По информации «Матч ТВ», 27-летний Кузьмин был отправлен на скорой в уфимскую клинику. Отмечается, что он проходит обследование.

Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2. После пяти матчей команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав восемь очков. Лидирует «Нефтехимик».