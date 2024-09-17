Российскому бойцу СВО хирурги зашили гниющие дыры на ногах

Бойцу СВО из Свердловской области хирурги зашили гниющие дыры на ногах

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) хирурги из Ейска Краснодарского края зашили гниющие дыры на ногах. Об этом пишет URA.RU.

Военнослужащий получил ранения ног во время штурма Дзержинска в Донецкой народной республике российской армией. По словам солдата, если бы началось заражение, он мог бы стать инвалидом, или его могли вообще не успеть спасти. После операции он убежден, что сможет ходить.

При этом не все ранения удалось прооперировать. Помимо ног, боец был также ранен в плечо — осколки все еще находятся там, и пока операция по их извлечению не планируется. «Теперь функционирование моей руки под вопросом. Боюсь, что у меня вообще перестанет работать рука», — отметил боец СВО.

Ранее участник СВО из Курганской области впал в кому после того как получил ранение в палец. Сестра солдата обвинила медиков в безразличии к судьбе ее родственника и обратилась в военную прокуратуру.