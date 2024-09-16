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09:28, 16 сентября 2024Россия

Боец СВО впал в кому после ранения в палец

Участник СВО из Курганской области впал в кому после ранения в палец
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Курганской области впал в кому после того как получил ранение в палец. Об этом сообщает сетевое издание «Самара Онлайн».

Мужчина подписал контракт с Минобороны в июне 2024 года. В середине июля он был ранен — в его указательном пальце застрял осколок. С тех пор военнослужащий побывал уже в нескольких госпиталях. За полтора месяца палец сильно опух.

В конце августа связь с бойцом пропала. Позже родственникам сообщили, что во время операции у него резко упало давление. Через несколько дней состояние мужчины незначительно улучшилось. Сестра солдата обвинила медиков в безразличии к судьбе ее родственника и обратилась в военную прокуратуру. После этого с ней связался один из врачей.

«Было кислородное голодание, мозг не получал кислород, клетки начали отмирать. Прогноз неблагоприятный, мало кому удается вернуться к нормальной жизни», — рассказала женщина.

Ранее в Подмосковье участник СВО впал в кому. Очнувшись, он узнал об оформленных на его имя восьми кредитах. Их взяла жена бойца на строительство двух частных домов.

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      Алан Босиков
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