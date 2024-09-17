Шойгу передал президенту Ирана послание Путина

Шойгу прибыл в Иран и передал президенту Пезешкиану послание от Путина

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в ходе своего визита в Иран встретился с президентом Масудом Пезешкианом, сообщает IRNA.

Как уточняется, встреча прошла в Тегеране. Шойгу передал послание от российского лидера Владимира Путина, а также предоставил иранскому президенту «отчет о достигнутых договоренностях».

Кроме того, Шойгу встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о сотрудничестве России и Ирана. По его словам, сотрудничество двух государств не влияет на безопасность третьих стран. Дипломат также отметил, что Вашингтон намерен поссорить Москву и Тегеран, сыграв на чужом поле в собственных интересах, чего у США не получится.

Путин между тем называл очень хорошей динамику развития отношений России и Ирана.

