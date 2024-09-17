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15:16, 17 сентября 2024Силовые структуры

Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по уголовному делу

Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по делу о мошенничестве

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Следователи опросят людей из подразделений, где служил бывший адвокат Эльман Пашаев, в рамках расследования уголовного дела в отношении него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Экс-юриста подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. По версии следствия, он обманным путем получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов от мужа блогера Елены Блиновской Алексея за его устройство в тылу в зоне специальной военной операции (СВО).

Пашаев был задержан военными следователями после возвращения в Москву из зоны СВО. В среду, 18 сентября, суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.

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      Олеся Мицкевич
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