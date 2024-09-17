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09:24, 17 сентября 2024Забота о себе

Сломавший во время рубки дров шею мужчина оказался болен редкой формой рака

The Sun: 53-летний мужчина сломал шею из-за редкой формы рака крови

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Мужчина по имени Саймон Каммингс списал боль в шее на возрастные изменения, но вскоре оказалось, что у него развилась редкая форма рака крови. Его историю рассказало издание The Sun.

53-лектний Каммингс рассказал, что однажды во время рубки дров в него отлетела щепка. Чтобы не пораниться, он резко отдернул голову назад, из-за чего почувствовал боль и услышал странный хруст в шее. Неприятные ощущения мужчина списал на защемление нерва, однако через несколько часов уже буквально катался по полу от боли. Каммингса экстренно доставили в больницу, где врачи сообщили ему, что он сломал шею. При этом медики не смогли определить причину подобной травмы.

Лишь месяц спустя детальное обследование показало, что у мужчины миелома — редкий неизлечимый вид рака крови, развивающийся в костном мозге. Пациент перенес несколько курсов химиотерапии и пересадку стволовых клеток, после чего в 2021 году вышел в ремиссию. Однако три года спустя рак вернулся, и Каммингс вынужден проходить повторную терапию.

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      Вера Владзиевская
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