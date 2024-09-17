Сноуден: детонация пейджеров в Ливане связана с работой взрывных устройств

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, детонация пейджеров в разных районах Ливана скорее связана с работой встроенных взрывных устройств, а не хакерской атакой. Сноуден отметил, что сделал такие выводы из-за полученных пострадавшими похожих серьезных ранениях. «Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев», — сказал он.

Сноуден считает, что за детонацией может стоять Израиль. Он обвинил власти страны в безрассудности используемых методов. «Неотличимо от терроризма» — добавил он.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.