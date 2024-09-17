Спецборт МЧС доставил в Москву переживших нападение в челябинской школе детей

Спецборт МЧС доставил в Москву троих детей, пострадавших в школе Челябинска

Спецборт МЧС России доставил в Москву троих детей, пострадавших при нападении в челябинской школе. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что пациентов во время полета сопровождали медики.

«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», — заявили в пресс-службе МЧС.

Утром 16 сентября подросток напал на детей и педагогов в школе №68. Пострадали четверо детей и один взрослый. Нападение произошло на первом этаже после первого урока — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.

В сети также появилось одно из последних сообщений ученика. За несколько часов до нападения мальчик опубликовал пост о рабстве, одним из проявлений которого он считает систему среднего образования.