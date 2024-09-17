Вице-премьер Вулин: США должны воздержаться от попыток управлять Сербией

США должны воздержаться от попыток управлять Сербией и вмешиваться в ситуацию в Косово. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, передает его пресс-служба.

«Единственный путь к прогрессу в Косово и Метохии — безусловная реализация Брюссельских соглашений и формирование Сообщества сербских общин, которое ожидается уже 11 лет. Сербии не от чего воздерживаться, лучше всего было бы, чтобы США воздержались от попыток править Сербией», — отмечается в сообщении.

Кроме того, было отмечено, что США следовало бы воздержаться и от вмешательства в конфликт в Югославии, включая бомбардировку сербского населения в Белграде.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада несут ответственность за разжигаемый Приштиной кризис и антисербские репрессии в непризнанном Косово. Она выразила солидарность с сербской общиной Косово и Метохии и призвала обеспечить защиту сербов от каких-либо посягательств на их права и безопасность.