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20:33, 12 сентября 2024Мир

Захарова обвинила Запад в репрессиях против сербов

Захарова: Запад несет ответственность за антисербские репрессии в Косово

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Страны Запада несут ответственность за разжигаемый Приштиной кризис и антисербские репрессии в непризнанном Косово. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Так называемый премьер-министр [Косово] Альбин Курти жестоко вытесняет проживающих в Косове и Метохии сербов с их родных земель, при этом он использует для этого в том числе и репрессии (...) Вся ответственность за разжигаемый Приштиной кризис в этом регионе лежит на западных странах», — отметила дипломат.

Также Захарова выразила солидарность с сербской общиной Косово и Метохии и призвала обеспечить защиту сербов от каких-либо посягательств на их права и безопасность.

Ранее председатель сербского правительства Александр Вулин заявил, что угрозы и шантаж чиновников Европейского союза приведут к тому, что Сербия вступит в БРИКС вместо ЕС. Он подчеркнул, что Белград не вступит в Евросоюз, если условием присоединения будет фактическое или юридическое признание Косово в качестве независимого государства.

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      Дарья Устьянцева
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