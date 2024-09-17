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16:33, 17 сентября 2024Россия

Стал известен диагноз напавшего на школу в Челябинске ученика

РИА Новости: напавший на школу в Челябинске страдает расстройством личности

Фото: Андрей Попов / ТАСС

Ученик, который напал на школу №68 в Челябинске, страдает расстройством личности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах российского региона.

«С 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности"», — пояснил собеседник агентства.

Как стало известно, подросток с рождения до десяти лет находился на учете у невролога из-за врожденной патологии, которая связана с нарушением мозговой деятельности. На данный момент его поместили в областную психоневрологическую больницу.

Утром 16 сентября подросток напал на детей и педагогов в школе №68. Пострадали четверо детей и один взрослый. По рассказу одного из учеников, нападение произошло на первом этаже после первого урока — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.

В сети также появилось одно из последних сообщений ученика. За несколько часов до нападения мальчик опубликовал пост о рабстве, одним из проявлений которого он считает систему среднего образования.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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