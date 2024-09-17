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16:25, 17 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл модный тренд сезона

Стилист Рогов: осенью стали популярны предметы гардероба из «сырого» денима

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд сезона. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Специалист рассказал, что осенью стали популярны предметы гардероба из жесткой необработанной джинсы насыщенного темно-синего цвета без потертостей. При этом он уточнил, что потертости сами появятся во время носки.

«Модная заметка. Raw denim, или "сырой" деним, модный тренд сезона. Образ total denim в таком оттенке — это супер модное комбо», — написал Рогов.

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Вдобавок эксперт предупредил, что одежда из такого материала может окрасить одежду и обувь, особенно белые кеды, светлую сумку и нижнее белье.

Ранее в сентябре российский стилист назвал самый универсальный предмет гардероба на осень. Эксперт Алеко Надирян рассказал, что кардиган является подходящей под все случаи вещью. По его словам, данное изделие можно надеть в офис, ресторан и на прогулку.

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      Екатерина Ештокина
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