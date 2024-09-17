Суд арестовал имущество генерала Беглова на десятки миллионов

Суд арестовал имущество генерала Беглова на 49 миллионов по делу о взятках

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова на десятки миллионов рублей по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно постановлению суда, арестованы две квартиры в Подмосковье общей стоимостью 28 миллионов рублей, дача с участком в СНТ «Роспроект» в Московской области, доля в квартире в Балашихе и машина Volkswagen Tiguan.

В общей сложности по делу арестовано имущество на 49 миллионов рублей, а также денежные средства в одном из банков России на неназванную сумму.

Ранее сообщалось о задержании в Москве сотрудниками ФСБ двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в 50 тысяч долларов от предпринимателей. С поличным попались Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев. Возбуждено уголовное дело.