Аналитик объяснил закупку Западом российского топлива на миллиарды долларов

Аналитик Демидов спрогнозировал рост трат Запада на российское топливо

Возрастающая тенденция на покупку странами Запада нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вполне ожидаема и будет продолжаться, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Politico сообщила, что западные страны, выступающие против политики Москвы, тратят все больше средств на дешевое топливо, производимое из российской нефти. Так, в первой половине 2024 года, воспользовавшись санкционной лазейкой, его закупили примерно на 2 миллиарда долларов.

«Дело в том, что большая часть стран Запада либо вошли, либо уже находятся в рецессии. Один из рычагов борьбы с рецессией — это сокращение издержек. Так вот, нефтепродукты, сделанные из российской нефти, продаются с дисконтом. С небольшим, но все-таки дисконтом. И таким образом страны Запада пытаются смягчить ту экономическую ситуацию, в которой они сейчас находятся. Поэтому [увеличение трат на топливо, производимое из российской нефти] вполне ожидаемо. Я думаю, что это будет только продолжаться», — поделился Демидов.

По мнению аналитика, лазейка в санкциях была оставлена специально, чтобы цены на нефть и нефтепродукты не выросли из-за того, что российское топливо перестанет выходить на внешний рынок. «И кроме того, чтобы не поссориться с крупными странами, в первую очередь с Индией, которая покупает российскую нефть, перерабатывает ее и продает на Запад, также этим занимается и Турция», — добавил он.

Ранее стало известно, что США сокращают поставки газа в Европу, тем самым усложняя отказ от российского топлива. Отмечается, что в конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, а импорт из России составил 1,3 миллиона тонн.

