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16:49, 17 сентября 2024Экономика

Аналитик объяснил закупку Западом российского топлива на миллиарды долларов

Аналитик Демидов спрогнозировал рост трат Запада на российское топливо

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Возрастающая тенденция на покупку странами Запада нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вполне ожидаема и будет продолжаться, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Politico сообщила, что западные страны, выступающие против политики Москвы, тратят все больше средств на дешевое топливо, производимое из российской нефти. Так, в первой половине 2024 года, воспользовавшись санкционной лазейкой, его закупили примерно на 2 миллиарда долларов.

«Дело в том, что большая часть стран Запада либо вошли, либо уже находятся в рецессии. Один из рычагов борьбы с рецессией — это сокращение издержек. Так вот, нефтепродукты, сделанные из российской нефти, продаются с дисконтом. С небольшим, но все-таки дисконтом. И таким образом страны Запада пытаются смягчить ту экономическую ситуацию, в которой они сейчас находятся. Поэтому [увеличение трат на топливо, производимое из российской нефти] вполне ожидаемо. Я думаю, что это будет только продолжаться», — поделился Демидов.

По мнению аналитика, лазейка в санкциях была оставлена специально, чтобы цены на нефть и нефтепродукты не выросли из-за того, что российское топливо перестанет выходить на внешний рынок. «И кроме того, чтобы не поссориться с крупными странами, в первую очередь с Индией, которая покупает российскую нефть, перерабатывает ее и продает на Запад, также этим занимается и Турция», — добавил он.

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Ранее стало известно, что США сокращают поставки газа в Европу, тем самым усложняя отказ от российского топлива. Отмечается, что в конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, а импорт из России составил 1,3 миллиона тонн.

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