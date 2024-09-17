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21:04, 17 сентября 2024Из жизни

Дочь турецкого посла в Киеве затравили за победу в конкурсе красоты

На «Мисс Турцию» Идил Билген обрушилась критика из-за ее «мужеподобного» вида

Фото: Cemre Üker / Miss Turkey Supranational

Новой обладательницей титула «Мисс Турция» стала 24-летняя Идил Билген. Теперь она будет представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс мира», пишет издание Daily Mail.

После победы на девушку обрушились потоки критики. Недоброжелатели затравили ее в соцсетях из-за ее внешнего вида, называли «мужеподобной» и говорили, что она недостойна представлять Турцию. Некоторые подозревали, что ей удалось выиграть только благодаря семейным связям: Билген — дочь турецкого посла в Киеве, Украина.

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В ответ девушка запретила посторонним оставлять комментарии на ее страницах в соцсети и заявила, что ей неинтересны мнения недоброжелателей. «Я связываю негативные комментарии с тем, что их авторам больше нечем заняться, — заявила она. — Это люди, высказывающие мнения о вещах, в которых ничего не понимают. Меня их комментарии не волнуют».

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия — 2024». Организаторы мероприятия опубликовали первое видео с самыми красивыми девушками страны.

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      Олег Парамонов
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