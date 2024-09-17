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18:07, 17 сентября 2024Бывший СССР

Украинск стал российским

Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России», — сказал источник агентства.

Также он предоставил снимки, на которых, по его словам, российские солдаты вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты на окраине Украинска.

Ранее стало известно о хаотичной переброске подразделений украинской армии. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает силы в попытке не допустить обвала фронта при успешном наступлении российских военных.

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      Илья Таксюр
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