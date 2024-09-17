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07:31, 17 сентября 2024Экономика

В Европе захотели выделить Украине денег без участия США

FT: в Евросоюзе стали искать альтернативу совместной помощи Киеву с США

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Евросоюзе подготовят план выделить Киеву денег без участия США. Об этом сообщает Financial Times.

Альтернативу помощи Киеву стали искать на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий о заморозке российских активов. Ранее лидеры «Большой семерки» (G7) договорились выделить Киеву кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет непредвиденных доходов от российских замороженных активов. По 20 миллиардов возьмут на себя США и страны ЕС, еще 10 — Великобритания, Япония и Канада. Однако США посчитали, что кредит будет слишком рискованным.и захотели гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе.

Несмотря на то, что план о совместной помощи с США остается основным, Евросоюз ищет альтернативу для финансирования Киева. Вариант предоставления Украине кредита на 40 миллиардов евро в 2024 году будет считаться расширением уже существующей помощи. Для принятия такого решения потребуется большинство голосов стран-участниц ЕС.

Чтобы убедить Вашингтон выделить Украине кредит, в ЕС также обсуждают идею замораживать российские деньги на долгий срок. Так, европейские власти предлагают замораживать российские активы на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев; продлевать заморозку каждые 36 месяцев вместо шести или же увеличить срок действия всех санкций до 36 месяцев.

Представитель Еврокомиссии заявил о предоставлении Киеву кредита до конца года. Как отмечает ряд экспертов, срочность в выделении средств и быстро найденный компромисс объяснялся тем, что в случае победы республиканца Дональда Трампа Белый дом может вообще остановить процесс.

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