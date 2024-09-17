В ФРГ заявили об отдалении Грузии от ЕС из-за закона против пропаганды ЛГБТ

МИД ФРГ: закон против пропаганды ЛГБТ отдаляет Грузию от Евросоюза

Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) отдаляет страну от Европейского союза (ЕС). Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел ФРГ в социальной сети Х.

«Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ-людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчеркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет Грузию от ЕС», — говорится в сообщении. Ведомство призывает Грузию поменять курс.

17 сентября парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смены пола.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал тревожной и непонятной критику западных стран в адрес законопроекта против пропаганды ЛГБТ. На закон негативно отреагировала европейская внешнеполитическая служба, а также координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.