Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 17 сентября 2024Мир

В ФРГ заявили об отдалении Грузии от ЕС из-за закона против пропаганды ЛГБТ

МИД ФРГ: закон против пропаганды ЛГБТ отдаляет Грузию от Евросоюза

Фото: Mark König / Unsplash

Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) отдаляет страну от Европейского союза (ЕС). Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел ФРГ в социальной сети Х.

«Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ-людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчеркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет Грузию от ЕС», — говорится в сообщении. Ведомство призывает Грузию поменять курс.

17 сентября парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смены пола.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал тревожной и непонятной критику западных стран в адрес законопроекта против пропаганды ЛГБТ. На закон негативно отреагировала европейская внешнеполитическая служба, а также координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Антонов оценил прогресс в диалоге США и России по контролю над вооружениями

      В США ознакомились с планом Зеленского по окончанию конфликта на Украине

      В ЛНР ввели режим ЧС из-за пожаров

      В Южной Осетии запретили энергетики

      В ФРГ заявили об отдалении Грузии от ЕС из-за закона против пропаганды ЛГБТ

      Программу истребителей F-35 назвали самой затратной в США

      ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль

      Беспилотник коалиции опасно приблизился к российскому самолету в Сирии

      Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес Соболева во время матча

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше