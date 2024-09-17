В Грузии назвали причину начала войны с Южной Осетией в 2008 году

Кобахидзе: Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году под давлением извне

Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году под давлением извне. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Премьер Грузии напомнил о заявлении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сделанном 14 сентября. Тогда он высказал мнение, что страна найдет в себе силы извиниться перед Южной Осетией за конфликт, развязанный бывшим главой государства Михаилом Саакашвили. Кобахидзе также прокомментировал реакцию партии Саакашвили «Единое национальное движение» на возможное примирение Тбилиси и Цхинвала.

«Радикальную оппозицию вывела из себя не тема начала войны, а тема взаимопрощения и примирения, так как это противоречит самой цели, к моменту, когда режим "Национального движения" выполнил задачу, полученную извне в 2008 году, и начал войну», — объяснил премьер-министр Грузии.

Ранее о необходимости взаимного раскаяния для решения конфликта с Южной Осетией заявлял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отмечал, что путь к примирению народов лежит через осознание нанесенных друг другу ранений.