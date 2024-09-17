Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали причину начала войны с Южной Осетией в 2008 году

Кобахидзе: Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году под давлением извне

Фото: Давид Хизанишвили / РИА Новости

Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году под давлением извне. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Премьер Грузии напомнил о заявлении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сделанном 14 сентября. Тогда он высказал мнение, что страна найдет в себе силы извиниться перед Южной Осетией за конфликт, развязанный бывшим главой государства Михаилом Саакашвили. Кобахидзе также прокомментировал реакцию партии Саакашвили «Единое национальное движение» на возможное примирение Тбилиси и Цхинвала.

«Радикальную оппозицию вывела из себя не тема начала войны, а тема взаимопрощения и примирения, так как это противоречит самой цели, к моменту, когда режим "Национального движения" выполнил задачу, полученную извне в 2008 году, и начал войну», — объяснил премьер-министр Грузии.

Ранее о необходимости взаимного раскаяния для решения конфликта с Южной Осетией заявлял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отмечал, что путь к примирению народов лежит через осознание нанесенных друг другу ранений.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале

      В США заявили о самом сложном и опасном комплексе угроз за последние 40 лет

      Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по уголовному делу

      У принца Гарри остался только один близкий друг

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше