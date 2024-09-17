В Катаре заявили о неучастии в милитаризации конфликта на Украине

Представитель МИД аль-Ансари: Катар не участвовал в милитаризации Украины

Катар не участвовал в милитаризации конфликта на Украине и предлагает свои посреднические усилия для окончания боевых действий. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.

«Мы с первого дня ясно дали понять, что мы заинтересованы в мирном разрешении этого конфликта. В данный момент мы участвуем в этих посреднических усилиях между обеими сторонами и, очевидно, не принимаем участия в милитаризации любого конфликта такого рода», — рассказал дипломат.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос о возможных поставках гаубиц на Украину в рамках сделки по закупке оружия у Германии. Аль-Ансари также напомнил, что Доха осуществляет посреднические усилия и проводит встречи с российскими и украинскими дипломатами.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Катар может стать возможным посредником в урегулировании конфликта на Украине. В частности, он рассказал о планах обратиться к эмиру Катара Тамиму ибн Хамада Аль-Тани с предложением о посредничестве в урегулировании конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что планирует призвать эмира Катара стать лидером стран Глобального Юга в мирных инициативах по Украине.