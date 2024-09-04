В Финляндии назвали возможного посредника в урегулировании конфликта на Украине

Президент Финляндии Стубб: Катар может быть посредником в конфликте на Украине

Катар может стать возможным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает ТАСС.

Стубб рассказал о планах обратиться к эмиру Катара Тамима ибн Хамада Аль-Тани с предложением о посредничестве в урегулировании конфликта на Украине. Он заявил, что планирует призвать эмира Катара стать лидером стран «глобального Юга» в мирных инициативах по Украине.

«Катар не выбрал свою сторону в войне так же четко, как Финляндия, поэтому у Катара есть потенциал выступить в качестве посредника в ней», — подчеркнул политик.

Ранее Китай и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта на Украине. По мнению обеих стран, инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным способом урегулирования.