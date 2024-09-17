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20:11, 17 сентября 2024Мир

В Ливане назвали причину взрывов пейджеров у членов «Хезболлы»

Эксперт Сехнауи: взрывы пейджеров в Ливане связаны с вредоносными сообщениями

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взрывы пейджеров у членов исламистского ливанского движения «Хезболла» могут быть связаны с вредоносными сообщениями, которые использовали уязвимости в программном обеспечении устройств, чтобы вызвать их перегрев, а затем детонацию аккумуляторов. Такое мнение выразил ливанский эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи, передает РИА Новости.

«Есть два варианта: либо пейджеры из конкретной партии были изначально взломаны перед их поставкой в Ливан, либо у злоумышленников были данные о марке и модели устройств, используемых "Хезболлой", что облегчило бы создание вредоносного сообщения, которое уязвило бы программное обеспечение устройств и вызывало перегрев пейджеров», — отметил эксперт.

По мнению Сехнауи, вариант с отправкой вредоносного сообщения, способного вызвать перегрев аккумулятора устройства, является «наиболее вероятным».

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Дарья Устьянцева
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