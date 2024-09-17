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08:34, 17 сентября 2024Экономика

В Минэкономразвития заявили о позитивной роли ВТО для России

МЭР: ВТО продолжает играть позитивную роль для РФ даже в текущих обстоятельствах

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть позитивную для России роль даже в текущих обстоятельствах. Об этом в ходе сессии «Re-BRICSing: Ожидания от торговли» заявила директор торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Екатерина Майорова, передает РИА Новости.

«ВТО сыграла положительную роль даже в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас, потому что она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие», — рассказала она.

До этого постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов сообщил, что Москва ничего не выиграет от выхода из организации. Он также подчеркнул, что выход из ВТО приведет к отказу от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России.

Ранее Платонов вручил гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о принятии Российской Федерацией Соглашения ВТО по рыболовным субсидиям. Реализация документа станет важной составляющей в борьбе с недобросовестными практиками в сфере рыболовства.

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      Артём Верейкин
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