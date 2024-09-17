В покушении на Трампа увидели признаки вмешательства свыше

За кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом присматривает бог, считает конгрессвумен Элиз Стефаник. Таким образом она прокомментировала недавнее покушение на политика.
«Мы, американцы, должны объединиться вокруг него [Трампа] в ноябре, чтобы защитить нашу республику и вернуть мир во всем мире», — призвала она.
Ранее стало известно, что американские власти неоднократно получали жалобы на поведение Райана Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, а окружающие часто называли его безумцем.
До этого бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, комментируя покушение на Дональда Трампа, намекнула на его вину в случившемся. Клинтон раскритиковала утверждение Трампа о том, что причиной покушения стала риторика действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.