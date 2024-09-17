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12:08, 17 сентября 2024Россия

В России предупредили Запад о последствиях ударов дальнобойным оружием вглубь страны

Колесник пригрозил Западу неожиданным ударом за решение по дальнобойному оружию

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

У России достаточно ресурсов для защиты от возможных ударов Украины дальнобойным оружием Запада, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он добавил, что Запад должен помнить о неизбежности ответа со стороны России.

«У нас система противовоздушной обороны (ПВО) одна из лучших в мире. Мы ведь не пистолетами будем отстреливаться от западных ракет. А вот Украина пусть помнит, что у нее такой системы нет», — рекомендовал Колесник.

Он добавил, что никаких особенных сложностей в противодействии дальнобойным ракетам Запада нет. России известны характеристики всего, что было передано Украине, страна готова к отражению любых атак.

«Но Запад должен помнить, что самый тяжелый удар — неожиданный. И, если им что-то потом прилетит, пусть не удивляются», — предупредил депутат.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нужно готовиться к возмездию в ответ на преступные призывы Запада к ударам вглубь территории России.

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