В российском регионе построят два новых приюта для собак

В Забайкалье построят два новых приюта для собак и увеличат действующий

В Забайкалье построят два новых приюта для собак и увеличат действующий. Об этом сообщили в правительстве региона.

Известно, что для бездомных животных создадут 450 вольеров в городах Борзе и Нерчинске и расширят до 250 мест приют в Маккавеево. Объекты должны сдать в эксплуатацию к 1 февраля.

При этом отмечается, что в упомянутом российском регионе действует девять приютов, которые рассчитаны на 3,5 тысячи собак.

В августе бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для россиянина. Житель Белгорода Виталий рассказал, что встретил рыжее животное в ДНР, когда оно пыталось перейти дорогу. По словам военнослужащего, он помог собаке, а та, в свою очередь, последовала за ним.