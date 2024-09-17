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15:10, 17 сентября 2024Путешествия

В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

KTNV: два легкомоторных самолета столкнулись в штате Невада

Фото: Rob Hodgkins / Wikimedia

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в штате Невада в США. Об этом сообщил канал KTNV Las Vegas.

Авария произошла утром 16 сентября в районе аэропорта Минден-Тахо. Лайнер Globe GC-1B Swift с одним пилотом на борту столкнулся с одномоторным Cessna 206 и рухнул в поле. Воздушное судно загорелось, а экипаж не выжил. При этом самолет Cessna смог благополучно приземлиться в аэропорту, пилот и пассажир не пострадали.

Уточняется, что аэродром на время закрыли, но позже его работу возобновили. Местные авиационные власти проводят расследование инцидента.

Ранее турбовинтовой самолет авиакомпании «Аврора» столкнулся с чайкой во время посадки в Южно-Сахалинске. Птица погнула лопасть винта. В тот момент на борту было 77 человек.

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      Мария Борисова
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