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20:47, 17 сентября 2024Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в обнажающем ягодицы наряде

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном наряде. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя предстала вполоборота к камере в черном полупрозрачном боди, подчеркивающем ее фигуру. При этом наряд также обнажал ягодицы девушки.

Кроме того, манекенщица уложила волосы волнами, разделив их на косой пробор, и подчеркнула глаза черным карандашом, который нанесла на верхнее и нижнее веко.

Ранее в сентябре португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленную, испанскую модель и блогершу аргентинского происхождения Джорджину Родригес, сняли полуобнаженными на отдыхе.

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      Карина Черных
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