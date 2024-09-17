Вынесен приговор устроившим стрельбу в ТРЦ Екатеринбурга азербайджанцам

В Екатеринбурге вынесен приговор азербайджанцам, участвовавшим в перестрелке

В Екатеринбурге вынесен приговор о хулиганстве в местном торгово-развлекательном центре (ТРЦ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 ноября 2023 года двое азербайджанцев поссорились и устроили стрельбу для выяснения отношений в здании ТРЦ. Обвиняемых не смутило то, что вокруг них было большое количество людей, которые также могли пострадать.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия и насилия») УК РФ.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двое азербайджанцев не поделили место и устроили стрельбу в ТЦ Екатеринбурга.