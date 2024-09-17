Захарова: Великобритания оскорбляет память тех, кто боролся с нацистами

Власти Великобритании оскорбляют память тех, кто боролся с «коричневой чумой» и забывают о факте сотрудничества своих элит с нацистами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Можно без преувеличения сказать, что идеологические основы и худшие практики нацизма были заложены именно в Туманном Альбионе. Взаимные симпатии правящих кругов в Берлине и Лондоне сыграли роль спускового крючка Второй мировой войны», — сказала дипломат.

Таким образом Захарова ответила на слова главы МИД Британии Дэвида Лэмми, который заявил об «империалистическом фашизме» Москвы. Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что после Второй мировой войны многие коллаборационисты осели именно в Великобритании.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер втягивает Запад в войну с Россией из-за своей антироссийской риторики и политики. Он также подчеркнул, что своей внешней политикой британское правительство «наказывает собственный народ». При этом военный аналитик добавил, что администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в эскалации конфликта на Украине.