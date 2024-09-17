Знаменитая порномодель рассказала о своем «отвратительном фетише»

Популярная модель OnlyFans рассказала о своем тайном «отвратительном фетише». Об этом пишет UNILAD.

Американка Аэлла, которая входит в число самых популярных порномоделей, дала интервью подкасту No Jumper. Ведущий попросил ее рассказать, как она поступит, если столкнется с непривлекательным клиентом. «Итак, ты занимаешься эскортом, и появляется 150-килограммовый чувак с микропенисом», — описал он гипотетическую ситуацию.

«Да я не против», — ответила Аэлла. Ведущий удивился, что его сценарий не вызвал у нее отвращения. «Многие мои фантазии связаны с ужасным, просто омерзительным мужчиной, — объяснила порномодель. — Я вообще не испытываю отвращения. Но большинство неприятных клиентов не настолько неприятны, чтобы этот фетиш сработал».

Она добавила, что клиент не должен ей нравиться, чтобы работать с ним. Аэлла также сказала, что в последнее время почти перестала заниматься эскортом, потому что аккаунт на Onlyfans приносит ей достаточно денег.

Ранее порномодель Amyyyoxxo призналась, что возненавидела работу в секс-индустрии. Она заявила, что скорее бы стала мусорщицей, чем еще раз прошла через это.

