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17:42, 18 сентября 2024Экономика

«Борис» пересадил жителей европейского города с машин на лодки

Sky News: жители польского Левин-Бжески пересели на лодки после шторма «Борис»

Фото: Darko Bandic / AP

Жители затопленного города Левин-Бжески на юго-западе Польши пересели с машин на лодки. О последствиях мощного шторма «Борис» для европейцев пишет Sky News.

Непрекращающиеся дожди привели к разливу рек, в результате чего в городе пострадало порядка 80 процентов застройки. Даже после того, как ливни стихли, в дома продолжает поступать вода.

После непогоды затоплены оказались и автомобили — от припаркованных на улицах машин виднеются лишь крыши. Оставшись без личного транспорта, горожане вынуждены передвигаться по залитым дорогам на лодках. Экстренные службы и военные продолжают поиски людей, загнанных в ловушку водой. Некоторые спасаются, взбираясь на крыши домов и строительные леса.

Шторм «Борис» накрыл центральную и восточную Европу 12 сентября. Разгул стихии, по последним данным, не смогли пережить 22 человека. Из-за проливных дождей риск затоплений грозит и другим городам Польши, до опасной отметки поднялась вода в реке Вене. Повышением уровня воды в Дунае обеспокоены власти Венгрии. После разрушительной бури тысячи домов повреждены в Румынии. В столице Словакии Братиславе ввели чрезвычайное положение.

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      Виктория Клабукова
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