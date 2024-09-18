Десятки объектов недвижимости в Петербурге изымут ради российского мегапроекта

В Петербурге определили участки и здания, которые изымут для строительства ВСМ

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) собралось изъять десятки объектов недвижимости в Санкт-Петербурге ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петерубрг. На распоряжение агентства с перечнем участков и зданий обратила внимание «Фонтанка».

Речь идет об участке российского мегапроекта «Санкт-Петербург-Главный — Обухово II». В список подлежащих к изъятию попали 14 земельных участков и 11 зданий. Среди них оказались земли владельца торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Галерея» — ООО «Строительная компания Бриз». В том числе — два участка за торговым центром площадью 467 и 7 «квадратов».

Самым крупным изъятиям подвергнется местное отделение Всероссийского общества автомобилистов в муниципальном образовании «Балканский»: компании придется отдать 2000 «квадратов» земли под размещение гаражей и 3500 «квадратов» — под хранение автотранспорта. Еще 420 квадратных метров собираются переделать в склады.

Помимо этого, крупные площади собираются изъять у частных лиц. Более 3000 квадратных метров земли на Лиговском проспекте, 50 планируют отдать под административные здания — сейчас там находится бизнес-центр. Около 2900 квадратных метров отдадут под склады, а около 2000 «квадратов» — для делового управления.

В 2021 году ради строительства ВСМ в Петербурге предложили снести исторический квартал в центре города. Речь шла о зданиях в районе Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка. Однако инициатива вызвала возмущение жителей и подверглась критике.