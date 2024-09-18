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09:34, 18 сентября 2024Из жизни

Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

В Великобритании дети нашли три человеческих черепа недалеко от кладбища

Фото: Tunatura / Shutterstock / Fotodom

В районе Теймсайд, Великобритания, восьмилетний мальчик Майки нашел останки трех человек во время игры с сестрой и другом. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Дети играли на детской площадке, но потом решили углубиться в лес. Там они и наткнулись на три черепа. Как пишет Daily Mail, Майки сфотографировал жуткую находку и отправил снимки отцу. Только тогда мужчина поверил сыну. Он подчеркнул, что дети совсем не испугались останков.

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Отмечается, что черепа были обнаружены недалеко от местного кладбища. Криминалисты изучили останки и место их нахождения и установили, что они никак не связаны с преступлением. Согласно полученной экспертами информации, кости оказались на поверхности земли из-за естественных причин. Совет Теймсайда заявил, что «потревоженные» исторические захоронения будут восстановлены.

Ранее сообщалось, что в американском городе Лас-Вегас женщину арестовали после того, как она украла гроб с останками человека внутри. Ей не удалось утащить свою «добычу» далеко, и она оставила ее на пороге.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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