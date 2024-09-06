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17:40, 6 сентября 2024Из жизни

Женщина украла гроб с останками человека

В Лас-Вегасе женщина вынесла из похоронного бюро гроб с трупом внутри

Фото: Nick Bakhur / Shutterstock / Fotodom

В американском городе Лас-Вегас женщину арестовали после того, как она украла гроб с останками человека внутри. Об этом сообщает Fox 5.

В 3:30 неизвестный прохожий заметил у похоронного бюро лежащего лицом на земле человека без признаков жизни. Рядом стоял гроб. Очевидец тут же сообщил об увиденном полиции.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что неизвестная женщина разбила ночью окно входной двери похоронного бюро, пробралась в здание и вынесла из него гроб. Ей не удалось утащить свою «добычу» далеко, и она оставила ее на пороге.

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Позже полиция установила личность преступницы. Ей оказалась некая Патрисия Сьерра. На допросе она призналась, что в тот день выпила шесть бутылок пива, приняла психоактивные вещества и перестала понимать, что происходит. По словам Сьерры, она не хотела никому вредить.

Сотрудники полиции также выяснили, что она грабила различные заведения и раньше, так же разбивая окна.

Судебное слушание по делу Сьерры пройдет 18 сентября. Ее обвинили в краже со взломом и надругательстве над человеческими останками.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии увидела на пляже секс-куклу и испугалась. Она приняла куклу за человека без головы и вызвала полицию.

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      Юлия Юткина
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