ФСБ предотвратила попытку теракта в российском регионе

В Белгородской области ФСБ предотвратила попытку теракта

В Белгородской области сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта на одном из административных объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Силовики задержали с поличным уроженца города Бердск Новосибирской области. По их данным, мужчина установил в мессенджере контакт с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований и по его указанию приобрел самодельное взрывное устройство. С его помощью задержанный планировал совершить теракт.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконному обороту взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что ФСБ перехватила дрон с бомбой при попытке атаки ВСУ энергообъекта в Донецке.