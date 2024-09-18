Госдума проголосовала за проект об отправке на военную службу обвиняемых

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контракте с МО обвиняемых

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий обвиняемым на этапе суда заключить контракт с Минобороны на прохождение военной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты проголосовали за документ, авторами которого стали главы думского комитета по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников и конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Законопроект дает возможность обвиняемым в период мобилизации, военного положения и в военное время заключать контракт с Минобороны. На военную службу могут отправиться не только граждане с судимостями, отбывшие наказание, но и подсудимые на этапе судебного производства, чьи уголовные дела направлены прокурором для рассмотрения по существу и находятся на стадии первой или апелляционной инстанции.

17 сентября Картаполов заявил об отсутствии необходимости новой мобилизации. Войска будут доукомплектованы за счет контрактников, пояснил он.

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