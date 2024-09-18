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13:38, 18 сентября 2024Силовые структуры

Госдума проголосовала за проект об отправке на военную службу обвиняемых

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контракте с МО обвиняемых
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий обвиняемым на этапе суда заключить контракт с Минобороны на прохождение военной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты проголосовали за документ, авторами которого стали главы думского комитета по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников и конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Законопроект дает возможность обвиняемым в период мобилизации, военного положения и в военное время заключать контракт с Минобороны. На военную службу могут отправиться не только граждане с судимостями, отбывшие наказание, но и подсудимые на этапе судебного производства, чьи уголовные дела направлены прокурором для рассмотрения по существу и находятся на стадии первой или апелляционной инстанции.

17 сентября Картаполов заявил об отсутствии необходимости новой мобилизации. Войска будут доукомплектованы за счет контрактников, пояснил он.

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны почти на 180 тысяч человек — до 2 389 000 человек, из которых 1,5 миллиона будут составлять военнослужащие.

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      Любовь Ширижик
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