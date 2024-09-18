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02:07, 18 сентября 2024Забота о себе

Из-за курения вейпов у молодой женщины пошла черная жидкость из носа и рта

32-летняя американка получила черепно-мозговую травму из-за курения вейпов

Фото: Vaporesso / Unsplash

32-летняя Джордан Бриэль из США оказалась в реанимации из-за пристрастия к курению вейпа. Историю молодой женщины опубликовал Daily Mail.

Бриэль рассказала, что она ничего не помнит о дне госпитализации. О произошедшем она узнала со слов партнера, который нашел ее в постели без сознания. «Он сказал, что у меня из носа и рта пошла черная жидкость. Я задыхалась, не могла дышать, у меня был слабый пульс, и я ни на что не реагировала», — заявила она.

Вскоре американку госпитализировали с остановкой дыхания. В больнице врачи выкачали из ее легких два литра черной жидкости, которая, по словам Бриэль, состояла из содержимого вайпов и фрагментов легких. «Из-за недостатка кислорода в мозге я получила небольшую черепно-мозговую травму», — отметила Бриэль.

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Женщина призналась, что до приступа несколько месяцев чувствовала себя плохо и даже обращалась в больницу с жалобами на кашель, бронхит, постоянную усталость и боли в области за грудиной. Несмотря на тревожные симптомы, она продолжала курить и без электронной сигареты не ходила даже в душ. Теперь женщина призывает не повторять ее ошибку и отказаться от курения, пока не поздно.

Ранее сообщалось, что 23-летняя Кейтлин Симпсон едва не лишилась жизни из-за ошибки врачей. Медики не обратили внимание на ее жалобы и пропустили огромную опухоль.

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      Екатерина Улитина
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