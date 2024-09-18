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02:59, 18 сентября 2024Экономика

Карты «Мир» заработают в Индонезии

Посольство РФ: в Индонезии заработают карты «Мир» для российских туристов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Индонезии начнут работу карты отечественной платежной системы «Мир» — ими смогут пользоваться российские туристы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство России в стране.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что введение платежной системы позволит оплачивать гражданам России свои траты в стране. Например, покупки, жилье или туристический сбор. В посольстве отметили, что это приведет к росту турпотока. Сроки введения платежной системы в работу не раскрываются.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» должна заработать на территории Ирана в течение шести месяцев. Отмечается, что национальная платежная система «Шетаб» в свою очередь придет из этой крупной азиатской страны в Россию.

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      Юлия Мискевич
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