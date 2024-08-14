Карты «Мир» заработают в крупной азиатской стране

Посол Ирана в РФ: начало работы карт «Мир» в стране ожидается в течение полугода

Российская платежная система «Мир» должна заработать на территории Ирана в течение шести месяцев, заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, об этом иранской стороне сказали «российские ответственные лица». Отмечается, что национальная платежная система «Шетаб» в свою очередь придет из этой крупной азиатской страны в Россию.

Ранее в Иране также заявили, что ее бизнес-взаимодействие с РФ упростит использование цифрового рубля и крипто-риала. Страна уже запустила свою цифровую валюту в публичный оборот.

За последние месяцы появилась информация, что картами «Мир» стало можно пользоваться в Азербайджане, в Египте рассчитывают внедрить использование российской платежной системы до конца 2024 года, а еще возможность сотрудничества в этой сфере обсуждается с властями Китая.