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19:17, 14 августа 2024Экономика

Карты «Мир» заработают в крупной азиатской стране

Посол Ирана в РФ: начало работы карт «Мир» в стране ожидается в течение полугода

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская платежная система «Мир» должна заработать на территории Ирана в течение шести месяцев, заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, об этом иранской стороне сказали «российские ответственные лица». Отмечается, что национальная платежная система «Шетаб» в свою очередь придет из этой крупной азиатской страны в Россию.

Ранее в Иране также заявили, что ее бизнес-взаимодействие с РФ упростит использование цифрового рубля и крипто-риала. Страна уже запустила свою цифровую валюту в публичный оборот.

За последние месяцы появилась информация, что картами «Мир» стало можно пользоваться в Азербайджане, в Египте рассчитывают внедрить использование российской платежной системы до конца 2024 года, а еще возможность сотрудничества в этой сфере обсуждается с властями Китая.

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      Дмитрий Воронин
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