Карты «Мир» заработали еще в одной стране

В МИД РФ заявили о начале работы карт системы «Мир» в Азербайджане

Картами платежной системы «Мир» теперь можно пользоваться еще в одной стране — Азербайджане. Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина сообщает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что азербайджанские манаты уже можно снимать с этих карт в банкоматах ВТБ. Соответствующие пояснения он дал журналистам во время сессии «Россия — Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что в Египте рассчитывают внедрить карты российской платежной системы до конца 2024 года. В апреле отмечалось, что подготовка к запуску их работы находится на стадии практической реализации.

Также в первом квартале текущего года в России вырос спрос на карты «Мир» среди иностранцев. Чаще всего с заявками на их оформление обращаются граждане Китая.