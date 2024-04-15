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08:48, 15 апреля 2024Экономика

Иностранцы стали чаще оформлять российские карты «Мир»

«Ъ»: российские банки отметили рост спроса на карты «Мир» среди иностранцев

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В первом квартале 2024 года в России вырос спрос на карты платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банков.

Отмечается, что чаще всего карты оформляют граждане Китая. Пик подачи заявок пришелся на февраль.

По словам представителей банков, рост спроса связан с вступлением в силу осенью 2023 года закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам. В список привилегированных стран вошли 25 государств.

Подчеркивается, что получение карт удаленно в данный момент не работает. Для их оформления иностранцам необходимо лично приехать в Россию, подписать договор, получить сим-карту и пополнить счет через банкомат.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что жители молдавского региона начнут получать карты «Мир» с 1 мая. В первую очередь их планируется выдать пенсионерам.

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      Евгений Силаев
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