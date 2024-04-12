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19:47, 12 апреля 2024Экономика

Названы сроки выдачи карт «Мир» жителям Гагаузии

Карты российской платежной системы «Мир» начнут выдавать в Гагаузии с 1 мая

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Карты российской платежной системы «Мир» собираются начать выдавать жителям Гагаузии с 1 мая. Такие сроки в эфире телеканала GRT назвала глава региона Евгения Гуцул, ее слова приводит РИА Новости.

«С 1 мая мы планируем выдавать российские банковские карты "Мир" нашим пенсионерам. Это все реализуемо», — заявила она. Карты «Мир» населению молдавской автономии откроет Промсвязьбанк (ПСБ).

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Ранее Гуцул заявила, что картами российской платежной системы «Мир» в Гагаузии смогут воспользоваться около 25 тысяч человек. «У нас около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5000 человек», — рассказала она. В ходе подписания соглашения о сотрудничестве с Гагаузией, председатель ПСБ Петр Фрадков заверил, что банк обеспечит жителям региона возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем.

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