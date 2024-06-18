В Иране разрешили расплачиваться новой формой денег

В Иране с 21 июня запустят цифровую валюту в публичный оборот

В Иране с 21 июня запускается в публичный оборот новая форма местной валюты — цифровой риал, со ссылкой на Центробанк страны сообщает «Прайм».

Отмечается, что клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, не используя бумажные деньги или банковские карты, а именно сканируя штрихкод. Регулятор начал заниматься проектом цифрового риала еще три года назад. Теперь в стране с участием местных банков Mellat и Tejarat стартует тестирование инструмента «с возможностью публичного применения».

Ранее стало известно, что Россия и Иран, нарастившие в январе-марте 2024 года объем товарооборота почти в полтора раза (на 48 процентов), собираются использовать новые методы расчетов, которыми станут цифровые валюты центральных банков (ЦБ) и цифровые финансовые активы (ЦФА).

В РФ цифровой рубль, который, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями, выпустили на рынок с 1 августа прошлого года. Как сообщалось в декабре, в рамках тестирования было проведено свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны. На 2025 год запланировано более масштабное использование цифрового рубля.